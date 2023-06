ABB : Veut révolutionner la propulsion marine avec Dynafin

(CercleFinance.com) - ABB a présenté hier ABB Dynafin, soit un nouveau concept de propulsion 'révolutionnaire' destiné à l'industrie maritime.

Inspiré par les mouvements dynamiques de la queue d'une baleine, le concept innovant est le fruit de plus d'une décennie de R&D et de tests et son premier prototype est attendu à l'horizon 2025.



Concrètement, ce nouveau concept de propulsion comprend un moteur électrique principal qui alimente une grande roue tournant à un rythme modéré de 30 à 80 tours par minute.



Des lames verticales, chacune contrôlée par un moteur et un système de commande individuels, s'étendent à partir de la roue.



Le mouvement combiné de la roue et des pales génère simultanément des forces de propulsion et de direction.



Le concept suit la philosophie de conception éprouvée d'ABB en matière de propulsion marine de transmission de puissance sans engrenage.



Initialement disponible dans la plage de puissance de 1 à 4 MW par unité, le nouveau concept de propulsion est particulièrement efficace pour les navires de taille moyenne et plus petite, y compris les ferries pour passagers et véhicules, les navires de soutien offshore opérant dans des parcs éoliens et les yachts.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.