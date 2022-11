ABB : Vers une plus grande efficacité énergétique

(CercleFinance.com) - Face à l'urgence du changement climatique, un nouveau rapport de l'Energy Efficiency Movement montre que l'amélioration de l'efficacité énergétique industrielle est le moyen le plus rapide et efficace pour réduire coûts énergétiques et émissions de gaz à effet de serre.



L'Energy Efficiency Movement est un forum mondial regroupant environ 200 organisations qui partagent leurs idées, leurs pratiques pour créer un monde plus efficace sur le plan énergétique.



Publié aujourd'hui, le 'Industrial energy efficiency playbook' comprend 10 actions pour améliorer son efficacité énergétique. Ses solutions technologiques donneront des résultats et un retour sur investissement rapides et sont capables d'être déployées à grande échelle.



Parmi ces recommandations figure l'installation de variateurs de vitesse, qui peuvent améliorer jusqu'à 30 % l'efficacité énergétique d'un système motorisé, avec des avantages immédiats en termes de coûts et d'émissions.



' Ce nouveau rapport explique les mesures pratiques que les dirigeants peuvent prendre pour réduire la consommation d'énergie et leurs factures tout en maintenant les opérations actuelles ', a déclaré Tarak Mehta, président du secteur d'activité Motion chez ABB.



