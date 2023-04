ABB : Vers un retrait de la cote à New York

(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses trimestriels, ABB annonce envisager de retirer ses American Depositary Receipts (ADR) de la Bourse de New York (NYSE) et, à terme, de demander la radiation de ses ADR et actions sous-jacentes de cette place.



Dans ce cadre, il a l'intention de convertir son programme ADR sponsorisé de niveau II actuel en un programme ADR sponsorisé de niveau I, ce qui donnerait aux investisseurs américains une option d'investissement continue, en plus de l'action ordinaire ABB.



Le groupe d'ingénierie, par ailleurs coté à Zurich et à Stockholm, explique ne plus voir de nécessité d'être coté sur trois places, l'accès des investisseurs aux marchés boursiers internationaux ayant 'considérablement changé ces derniers temps'.



