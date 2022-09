ABB : Vend sa part d'Hitachi et provisionne le projet Kusile

(CercleFinance.com) - ABB a conclu un accord pour céder à Hitachi, sa participation restante de 19,9 % dans la coentreprise Hitachi Energy. Hitachi détenant une participation de 80,1 %.



La valeur d'exercice de l'option d'achat est de 1,679 milliard de dollars. ABB prévoit des entrées nettes de liquidités positives d'environ 1,425 milliard de dollars à la clôture.



'Cet accord renforcera notre bilan et nous donnera une flexibilité supplémentaire dans nos décisions d'allocation de capital', a déclaré Timo Ihamuotila, directeur financier d'ABB.



Dans le même temps, ABB a fait progresser les discussions avec les autorités compétentes concernant les questions liées au projet Kusile en Afrique du Sud, attribué en 2015.



ABB constituera une provision non opérationnelle d'environ 325 millions de dollars qui sera reflétée dans le résultat d'exploitation des résultats du troisième trimestre 2022.



Sur la base de ces discussions, ABB ne pense pas qu'elle devra prendre des provisions supplémentaires importantes liées à ces questions.



La société continue de coopérer pleinement avec les autorités respectives et espère parvenir à un règlement final avec elles à court terme.



