ABB : Va prendre une participation majoritaire dans Numocity

(CercleFinance.com) - ABB fait savoir que sa division 'E-mobility' a accepté d'acquérir une participation majoritaire dans Numocity, une plate-forme numérique leader pour la recharge des véhicules électriques en Inde fondée en 2018 à Bangalore.



ABB augmentera sa participation à une majorité de contrôle de 72% et pourra devenir l'unique propriétaire de Numocity d'ici 2026. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.



La transaction s'inscrit dans la stratégie de croissance globale d'ABB E-mobility et améliorera considérablement sa position en Inde, ainsi qu'en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient - régions cibles pour Numocity compte tenu de la demande croissante de solutions de recharge pour les deux et trois roues, les voitures et véhicules utilitaires légers.



