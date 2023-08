ABB : Va motoriser un brise-glace de recherche chinois

(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir remporté le contrat de fourniture d'un système de propulsion compact Azipod® destiné à équiper le nouveau brise-glace de recherche polaire de l'Institut chinois des sciences et de l'ingénierie des fonds marins.



Ce système de propulsion électrique comprendra deux unités Azipod® de 4,5 MW permettant de propulser le navire dans des conditions météorologiques difficiles et une glace épaisse, dans le cadre des recherches de l'Institut.



'L'efficacité et la flexibilité de la propulsion Azipod® sont entièrement compatibles avec l'impératif environnemental qui motive la notation SILENT A du navire', précise ABB.



Le navire en question est conçu pour fonctionner à la fois par la proue et par la poupe dans les glaces avec un niveau de classe polaire 4 (PC4). Il disposera d'une autonomie de 15 000 milles marins et peut accueillir un équipage de 80 personnes.



Le navire devrait être livré en 2025, après quoi il commencera à mener des opérations dans l'océan Arctique et Antarctique.



