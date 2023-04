ABB : Va investir 170 M$ aux États-Unis

(CercleFinance.com) - ABB accélère sa stratégie de croissance aux États-Unis en investissant environ 170 millions de dollars. Le groupe va créer des emplois hautement qualifiés dans les secteurs de la fabrication, de l'innovation et de la distribution.



ABB va investir dans ses activités d'électrification et d'automatisation qui répondent à la demande croissante de clients tout en soutenant la transition vers l'énergie propre et la tendance à la délocalisation de la production.



Les États-Unis sont le plus grand marché d'ABB, représentant 24 % du chiffre d'affaires annuel de la société.



'Les États-Unis sont essentiels à la réussite d'ABB, car c'est un marché qui continuera à croître et à bénéficier de notre portefeuille de produits qui permet la transition vers un avenir plus efficace sur le plan énergétique', a déclaré Björn Rosengren, DG d'ABB.



