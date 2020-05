ABB : Va fournir une infrastructure de recharge à ASKO

(CercleFinance.com) - ABB va fournir une infrastructure de recharge électrique à ASKO a annoncé la société suisse d'ingénierie.



ASKO, avec 600 camions sur la route chaque jour, dispose d'une flotte croissante de camions électriques et a pour objectif de parvenir à une distribution zéro émission d'ici 2026. Les détails financiers de cet accord n'ont pas divulgué.



Pour mémoire, ABB est entré sur le marché de la recharge de véhicules électriques en 2010 et a vendu plus de 14 000 chargeurs rapides dans plus de 80 pays.



