ABB : Un ton optimiste pour la filiale d'électromobilité

(CercleFinance.com) - ABB a dévoilé jeudi des perspectives encourageantes pour sa filiale d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques, qu'il entend mettre en Bourse dans le courant du premier semestre.



Après une croissance moyenne de l'ordre de 60% sur la période allant de 2017 à 2021, la branche d'électromobilité du groupe d'ingénierie suisse devrait encore réussir à faire croître son chiffre d'affaires de 40% à 45% cette année.



A l'occasion d'une présentation aux investisseurs, ABB a précisé que la division 'E-mobility' visait une marge opérationnelle autour de l'équilibre cette année, avant un niveau situé entre 15% et 20% à moyen terme.



Le groupe de Zurich fait valoir que 130 millions de véhicules électriques vont être mis en circulation d'ici à 2030, ce qui va débloquer quelque 590 milliards de dollars d'investissements dans les infrastructures.



Le groupe a par ailleurs la nomination de Michael Halbherr en tant que président du conseil d'administration de sa filiale d'électromobilité.



Cet ancien consultant du Boston Consulting Group a notamment occupé le poste de directeur général de la société de géolocalisation Here Technologies.



A la Bourse de Zurich, l'action ABB progressait de 0,6% jeudi suite à toutes ces annonces.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.