ABB : Un projet site de production au Nouveau-Mexique

(CercleFinance.com) - ABB a annoncé jeudi qu'il prévoyait de construire un nouveau site de production à Albuquerque (Nouveau-Mexique) destiné au secteur des services publics d'électricité.



L'usine - qui doit s'étendre sur plus de 8.000 m2 - représente un investissement de quelque 40 millions de dollars, avec la perspective de 55 créations d'emplois à la clé.



Le groupe d'ingénierie suisse précise que le projet, dont la construction a d'ores et déjà démarré, vise à répondre à la demande croissante pour ses modules d'appareillage Elastimold.



Ces composants sont utilisés par les fournisseurs d'électricité afin de consolider leurs réseaux et de les rendre plus résistants.



Le site, dont la mise en service est prévue l'an prochain, sera équipé des dernières technologies d'automatisation numérique et de robotique mises au point par ABB, ce qui devrait lui permettre de produire un million d'unités par an.



Ce nouvel ensemble sera installé juste à côté des infrastructures déjà existantes d'ABB à Albuquerque, où le groupe helvétique dispose - depuis le rachat de Thomas & Betts - de 40 hectares dédiés à la fabrication de produits électriques.



Sachant que ce site emploie déjà 450 personnes, ABB rejoindra, avec ses projets d'expansion, le classement des 10 principaux employeurs au Nouveau Mexique.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.