ABB : Un nouvel outil de gestion intelligente des bâtiments

(CercleFinance.com) - Les gestionnaires d'installations et d'énergie des bâtiments commerciaux ont désormais la possibilité d'utiliser un nouvel outil pour analyser l'utilisation et les émissions des bâtiments, avec le lancement ce jour, de l'ABB Ability Building Analyzer.



ABB annonce que sa nouvelle solution numérique fournit des informations complètes et exploitables qui peuvent offrir des réductions de coûts, une meilleure efficacité énergétique, des gains de temps et un confort accru, permettant aux utilisateurs de franchir des étapes cruciales dans leur parcours de décarbonisation des bâtiments.



Beth Ray, responsable du portefeuille mondial de solutions numériques pour les bâtiments commerciaux au sein de la division Smart Buildings d'ABB Electrification, a déclaré : ' Cette solution permet de mieux maîtriser les coûts, mais aussi d'établir la base de référence et la voie vers la décarbonisation complète des bâtiments, en aidant à réduire la consommation d'énergie des bâtiments jusqu'à 20 %. '



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.