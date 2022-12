ABB : Un nouveau conseil d'administration pour ABB E-mobility

(CercleFinance.com) - ABB E-mobility annonce aujourd'hui la nomination d'un nouveau conseil d'administration.



À la suite de la nomination de son président, Michael Halbherr, ainsi que de trois représentants d'ABB, Morten Wierod (président de la division Electrification), Carolina Granat (directrice des Ressources humaines) et Andreas Wenzel (directeur de Stratégie et Fusions et acquisitions), trois autres membres indépendants du conseil d'administration d'ABB E-mobility ont été désignés : Håkan Samuelsson, Annette Köhler et Peter Molengraaf.



Richard Silén, directeur général d'IH Long-Term Equity Advisors AB, a également été nommé au conseil.



Le conseil d'administration, dont l'expertise couvre les domaines de l'automobile, de l'énergie, de la finance et de la numérisation, a été mis en place pour régir la division dans un esprit d'entreprise indépendante.



Dans le même temps, ABB E-Mobility annonce avoir signé un placement privé pré-IPO d'environ 200 millions de francs suisses pour de nouvelles actions, sous l'impulsion de nouveaux investisseurs minoritaires.



