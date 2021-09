ABB : Un navire atteint le pôle Nord propulsé par Azipod

(CercleFinance.com) - ABB annonce aujourd'hui que le Commandant Charcot, un navire de croisière d'exploration polaire propulsé par le système Azipod d'ABB, a atteint le pôle Nord géographique le 6 septembre, devenant ainsi le 1er navire hybride à accomplir cet exploit.



ABB rappelle que la technologue Azipod 'produit un minimum de bruit et de vibrations pour offrir une expérience confortable aux passagers'. Par ailleurs, 'le système de stockage d'énergie du navire, fourni et intégré par ABB, est le plus grand jamais livré à un navire de ce type avec près de 5 MWh, permettant d'éteindre les moteurs pour une croisière silencieuse et sans émissions'.



Equipé de nombreux instruments de mesure et de laboratoires scientifiques, le Commandant Charcot offre une plateforme d'observation, de recherche et d'analyse aux scientifiques du monde entier, leur permettant d'étudier des zones reculées en collectant régulièrement des données dans ces zones.



