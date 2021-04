ABB : Un début d'année 'solide' et meilleur que prévu

(CercleFinance.com) - ABB a annoncé mardi avoir connu un 'solide début d'année' et dévoilé des résultats supérieurs aux attentes au titre de son premier trimestre.



Le groupe industriel suisse a fait état ce matin d'un bénéfice net en hausse de 34% à 502 millions de dollars pour les trois premiers mois de l'année, un résultat supérieur aux 485 millions de dollars attendus par les analystes.



Son bénéfice d'exploitation (Ebita) a bondi de 51% pour atteindre 959 millions de dollars, faisant apparaître une marge de 13,8%, là encore meilleure que prévu puisque le consensus visait 12,2%.



Le chiffre d'affaires a augmenté de 7% en données comparables, à 6,9 milliards de dollars, tandis que les prises de commandes se sont légèrement accrues pour totaliser 7,8 milliards.



Signe positif pour l'activité, toutes les branches d''activité du spécialiste de l'ingénierie ont affiché de robustes performances au cours du trimestre, à en croire les analystes.



'Dans l'ensemble, les résultats au niveau opérationnel sont aussi satisfaisants que ce que le groupe avait indiqué lors de son point d'activité il y a deux semaines', fait remarquer RBC.



'Il est encourageant de voir que la performance a été portée par des chiffres meilleurs que prévu dans toutes les divisions et à travers tous les indicateurs', se félicite le broker canadien.



ABB - qui propose des produits technologiques destinés aux secteurs de l'industrie, des transports et des infrastructures - a par ailleurs confirmé son objectif d'une croissance de l'ordre de 5% ou plus de son chiffre d'affaires cette année.



