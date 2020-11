ABB : Signe un contrat d'environ 30 M$ à Singapour

(CercleFinance.com) - ABB a remporté une commande d'environ 30 millions de dollars avec l'agence nationale de l'eau de Singapour pour fournir la technologie d'une usine de traitement des eaux usées.



Le groupe d'ingénierie suisse va livrer un système de surveillance de l'énergie ainsi qu'un système de gestion des bâtiments pour la Tuas Water Reclamation Plant (WRP), qui est sur le point de devenir le plus grand bioréacteur à membrane du monde.



Avec une capacité de traitement de 800 000 m3 par jour - l'équivalent de plus de 300 piscines olympiques - la station assurera la sécurité de l'eau de Singapour grâce au recyclage des eaux usées.



L'usine recevra les flux d'eau usée de la partie occidentale de Singapour via deux tunnels séparés et appliquera la technologie du bioréacteur à membrane pour traiter et purifier 650 000 m3/jour d'eau usée domestique, avec 150 000 m3/jour supplémentaires d'eau industrielle usée, a déclaré ABB.



Singapour est considéré comme l'une des villes les plus touchés par les problèmes d'eau, la ville ne disposant d'aucune source d'eau naturelle.



