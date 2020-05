ABB : Signe un contrat avec le groupe Metsa

(CercleFinance.com) - Le groupe ABB annonce ce jour qu'il va fournir des solutions d'électrification à l'usine de bioproduits prévue par le fabricant finlandais de papiers Metsa dans le nord de la Finlande, dans le cadre d'un contrat d'une valeur d'environ 40 millions d'euros.



La production de la nouvelle usine - qui devrait atteindre 1,5 million de tonnes de pâte par an - pourrait commencer en 2023.



Cet accord est soumis à la décision d'investissement finale de Metsa, qui sera prise cet automne au plus tôt, précise ABB.



