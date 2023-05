ABB : Sélectionné pour rejoindre l'Alliance Bair Energy

(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir été choisi pour rejoindre l'Alliance Bair Energy Green Hydrogen and Technology afin d'apporter son expertise sur les solutions clés en main d'automatisation, d'électrification et de numérisation qui soutiennent l'optimisation de la production d'hydrogène vert à faible coût dans l'installation de 1 GW de Clear Fork, au Texas.



Le protocole d'accord entre ABB et Bair Energy permet d'explorer le déploiement de la technologie de jumeau numérique rendue possible par le simulateur ABB Ability 800xA et le simulateur ABB Ability Process Power.



'C'est une période passionnante pour l'hydrogène aux États-Unis suite aux mesures incitatives de l'Inflation Reduction Act adoptées l'année dernière', déclare Brandon Spencer, président d'ABB Energy Industries.



'Le déploiement d'ABB Adaptive Execution nous permettra à la fois de réduire nos CAPEX de 20 % et d'accélérer notre délai de livraison de l'installation de 10 à 20 %, ce qui change la donne pour un projet de cette envergure', ajoute Nicholas Bair, directeur général de Bair Energy.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.