ABB : Second placement pré-IPO pour ABB E-mobility

(CercleFinance.com) - ABB E-mobility, la filiale de recharge pour véhicules électriques d'ABB, a annoncé jeudi avoir levé 325 millions de francs suisses supplémentaires (325 millions d'euros) dans le cadre d'un placement privé réalisé avant son introduction en Bourse.



Ces actions, qui représentent environ 12% du capital de la société, ont été placées auprès de quatre nouveaux investisseurs, à savoir le fonds d'investissement américain General Atlantic, le fonds souverain de Singapour GIC, le fonds britannique Just Climate et l'allemand Porsche.



ABB E-mobility prévoit d'utiliser les fonds obtenus dans le cadre de ce second et dernier placement pré-IPO afin de poursuivre la mise en oeuvre de sa stratégie de croissance, que ce soit par le biais d'investissements organiques et d'opérations de fusions-acquisitions (M&A).



Pour mémoire, ABB E-mobility avait déjà levé 200 millions de francs suisses en décembre dernier dans le cadre d'un premier placement privé pré-IPO.



Avec une participation de l'ordre de 80%, ABB reste toujours le premier actionnaire de l'entreprise.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.