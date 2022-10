ABB : S'engage à réduire sa consommation énergétique

(CercleFinance.com) - Dans le cadre du dispositif Ecowatt, ABB France va accélérer son plan de sobriété, affirmant notamment que sur l'ensemble de ses bâtiments, il souhaiterait 'atteindre 90 et 130 Mw/h sur la période hivernale de six mois concernant le chauffage en abaissant la température'.



Un plan de réduction des consommations va être mis en oeuvre fin novembre pour les autres usages de consommation.



D'ici fin octobre, le groupe d'ingénierie entreprend de sensibiliser les collaborateurs aux eco-gestes sur le lieu de travail quotidiennement et de manière continue.



Enfin, ABB France s'engage à solliciter ses prestataires et sous-traitants concernant leur propre plan sobriété et contribution à l'effort de solidarité nationale.



