ABB : S'associe à PMI et prend une participation importante

(CercleFinance.com) - ABB s'associe au canadien Planar Motors Inc (PMI), afin d'élargir son offre d'automatisation de machine.



L'intégration de la technologie de lévitation magnétique de PMI au sein de l'unité B&R d'ABB - une unité consacrée à l'automatisation des machines - permettra en effet à l'entreprise d'accélérer son passage d'une production linéaire à un espace de fabrication ouvert et adaptatif.



L'usage de cette technologie offrira une plus grande flexibilité de fabrication, d'assemblage et d'emballage à la division B&R.



Dans le cadre de cet accord, ABB annonce avoir par ailleurs la prise 'd'une participation importante' dans PMI.



