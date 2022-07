ABB : Retrait du marché russe

(CercleFinance.com) - En marge de sa publication trimestrielle, ABB indique avoir décidé de quitter la Russie, ce qui se traduit par un impact financier de -57 millions de dollars au deuxième trimestre, dont -23 millions qui auront une incidence sur les flux de trésorerie au troisième trimestre.



'Lorsque la guerre a éclaté, ABB a cessé de prendre de nouvelles commandes en Russie. Dans le même temps, elle a rempli un petit nombre d'obligations contractuelles existantes avec des clients locaux, conformément aux sanctions applicables', explique-t-il.



ABB compte environ 750 personnes et deux sites de production dans le pays, situés dans les régions de Moscou et Lipetsk, ainsi que plusieurs centres de service. La Russie représentait environ 1 à 2% du chiffre d'affaires annuel du groupe suisse.



