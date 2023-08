ABB : Renforce sa collaboration avec Northvolt

(CercleFinance.com) - ABB annonce renforcer sa collaboration de longue date avec Northvolt dans le domaine des batteries vertes, un élément de plus en plus critique dans la transition énergétique en cours.



Depuis 2017, ABB a déjà livré des équipements d'électrification et d'automatisation clés pour alimenter la giga-usine Northvolt Ett de batteries lithium-ion en Suède.



Ce partenariat est maintenant élargi pour inclure le recyclage des batteries, ABB fournissant l'électrification des processus pour alimenter la plus grande installation de recyclage de batteries au monde, Revolt Ett, en cours d'établissement par Northvolt à Skellefteå, dans le nord de la Suède.

Les détails financiers n'étaient pas divulgués.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.