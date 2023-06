ABB : Remporte avec Perenti un contrat auprès d'IGO

(CercleFinance.com) - ABB annonce que sa collaboration avec le groupe de services miniers Perenti a porté ses premiers fruits en remportant un premier contrat auprès de l'opérateur minier australien IGO Ltd.



Il s'agira de produire une étude portant sur l'électrification complète de la mine du projet Cosmos Nickel d'IGO en Australie occidentale.



Des experts des trois sociétés travailleront ensemble pour fournir une solution de conception optimale de l'électrification de la mine. Il s'agira aussi de prendre en compte l'optimisation de la conception de la mine pour les opérations électriques, la distribution d'énergie, la conception de l'infrastructure électrique, le système d'électrification, la gestion des batteries, l'analyse de l'impact ESG et de la sécurité, ou encore la modélisation des coûts de Capex et Opex.



L'exploitant vise à mettre en oeuvre une solution complète d'électrification de la mine d'ici la mi-2025.





