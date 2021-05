ABB : Reconnu en Chine pour son 'leadership technologique'

(CercleFinance.com) - ABB annonce que le centre de recherche et développement d'ABB Robotics en Chine a été reconnu par le gouvernement pour ses capacités d'innovation technologique et de R&D, à l'occasion d'une cérémonie organisée le 24 mai à Shanghai.



'Nous sommes satisfaits de la reconnaissance de notre leadership technologique sur le plus grand marché mondial de la robotique et nous continuerons de progresser avec l'ouverture de notre nouvelle usine et de notre centre de R&D à Shanghai l'année prochaine', a déclaré Sami Atiya, président de l'activité Robotique et automatisation d'ABB.



Cette usine, qui ouvrira en 2022, a mobilisé un investissement total de 150 millions de dollars. 'Il s'agira de l'usine la plus avancée, automatisée et flexible de l'industrie de la robotique au monde - un centre où les robots fabriquent des robots', assure ABB.



Le site abritera notamment un centre de R&D consacré aux innovations en intelligence artificielle et un pôle d'innovation où seront codéveloppées des solutions d'automatisation.



