ABB : Publie une étude sur l'impact des prix de l'énergie

(CercleFinance.com) - ABB publie aujourd'hui une étude sur l'impact de la hausse des prix de l'énergie sur la compétitivité des entreprises, les ressources humaines et la décarbonation.



Selon l'enquête Energy Insights menée par ABB Electrification auprès de 2 300 dirigeants de petites et grandes entreprises à travers un éventail de secteurs, 92 % des répondants pensent que l'instabilité persistante dans le domaine de l'énergie menace leur rentabilité et leur compétitivité.



L'étude a révélé que les coûts de l'énergie et l'insécurité de l'approvisionnement ont aujourd'hui un impact direct sur les ressources humaines, avec une baisse des investissements consacrés au recrutement, à la formation, au développement personnel et aux salaires.



L'enquête révèle que plus de la moitié (58 %) des dirigeants d'entreprise interrogés affirment que le coût de l'énergie pourrait reporter l'atteinte de leurs objectifs de durabilité et de réduction de leurs émissions de carbone à un horizon de un à cinq ans.



' Atténuer les impacts de cette hausse ne doit pas nécessairement engendrer de répercussions sur l'environnement ou les ressources humaines ', commente Morten Wierod, président de la division ABB Electrification. ' En adoptant la bonne approche, il est possible de faire des économies sans sacrifier la compétitivité, les ressources humaines ou la décarbonation '.



