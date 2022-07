ABB : Protocole d'accord avec le groupe suédois SKF

(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir conclu un protocole d'accord avec SKF, groupe multinational suédois spécialiste du roulement mécanique, pour explorer les possibilités d'une collaboration dans l'automatisation des processus de fabrication.



A travers ce partenariat, ABB et SKF identifieront et évalueront des solutions pour améliorer les capacités de fabrication et soutenir l'efficacité de production accrue des clients.



Dans un premier temps, les investissements de SKF dans l'automatisation et les processus de fabrication propres serviront de banc d'essai, axés sur la réduction des émissions de CO2 des opérations de SKF.



À plus long terme, les parties ont l'intention d'explorer de nouvelles opportunités commerciales dans les segments de marché traditionnels et nouveaux.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.