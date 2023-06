ABB : Présente une nouvelle solution de recharge de flotte

(CercleFinance.com) - ABB E-mobility a annoncé aujourd'hui les détails de sa nouvelle solution de recharge de flotte HVC360.



La nouvelle armoire d'alimentation HVC360 d'ABB E-mobility, présentée cette semaine au sommet mondial des transports publics de l'UITP à Barcelone, représente un grand pas en avant pour aider à fournir la solution cruciale pour la recharge des dépôts de bus et camions.



Chaque armoire électrique HVC360 permet de connecter jusqu'à quatre stations de charge jusqu'à 100 m de l'armoire électrique elle-même, tandis que sa conception compacte et éprouvée permet une installation dos à dos, latéralement. à côté ou le long d'un mur.



' Le lancement d'aujourd'hui du HVC360, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, représente un engagement supplémentaire d'ABB E-mobility pour répondre aux besoins complexes et parfois rigides sur le plan opérationnel des opérateurs de flottes d'autobus et de camions, et s'appuie sur des décennies de développement et une expérience de terrain inégalée', a commenté Chris Nordh, responsable mondial de l'activité Fleet & Transit chez ABB E-mobility.



