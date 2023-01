ABB : Présente sa solution de recharge électrique au CES

(CercleFinance.com) - ABB E-mobility a dévoilé aujourd'hui sa nouvelle solution de recharge Terra Home au CES 2023 à Las Vegas.



La Terra Home est une nouvelle génération de solutions de recharge à domicile pour véhicules électriques.



' Sa conception innovante permettra de faire le meilleur usage possible de leurs sources d'énergie renouvelables afin de réduire encore davantage leur empreinte carbone ' indique le groupe.



On prévoit que d'ici 2040, il faudra entre 340 et 490 millions de chargeurs dans le monde, et que ce chiffre sera dominé par les chargeurs domestiques, qui représenteront 82% de toutes les installations de bornes de recharge pour véhicules électriques.



' L'adoption d'un véhicule électrique est l'un des principaux changements écologiques envisagés, avec la réduction de l'utilisation des véhicules privés et l'augmentation de l'utilisation des transports publics '.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.