ABB : Participation minoritaire dans Viking Analytics

(CercleFinance.com) - ABB a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'une participation minoritaire dans la start-up suédoise Viking Analytics via son unité de capital-risque, ABB Technology Ventures (ATV).



Ce partenariat vise à développer la prochaine génération d'analyses prédictives de la santé des équipements électriques permettant aux clients de prévoir les anomalies avant qu'elles ne deviennent un risque pour leurs opérations.



À l'aide d'algorithmes basés sur l'IA, Viking Analytics a créé un moteur d'analyse qui détecte automatiquement les conditions de fonctionnement invisibles ou avant panne des équipements électriques. Cela permet aux opérateurs d'éviter plus facilement les pannes coûteuses, de planifier efficacement la maintenance et de maximiser la disponibilité.

Les détails financiers de l'investissement n'ont pas été divulgués.



