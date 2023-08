ABB : Partenariat stratégique avec Pratexo

(CercleFinance.com) - ABB investit dans un partenariat stratégique avec Pratexo, une société de plateforme d'accélération Edge-to-Cloud.



Le partenariat implique un investissement minoritaire dans Pratexo par l'intermédiaire de l'unité de capital-risque d'ABB, ABB Technology Ventures (ATV). Les détails financiers de l'investissement n'ont pas été divulgués.



La plate-forme technologique de Pratexo prend en charge les initiatives IoT et d'intelligence artificielle qui nécessitent une puissance de calcul à la périphérie.



La collaboration avec Pratexo aidera les clients d'ABB à déployer des réseaux et des architectures de solutions basés sur la périphérie qui fournissent des informations en temps réel, avec les avantages supplémentaires d'une réduction des volumes de transfert de données dans le cloud, d'une confidentialité et d'une sécurité améliorées des données et de la possibilité de fonctionner même sans connexion à Internet.



