ABB : Parmi les entreprises les plus durables au monde

(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir été reconnue comme 'l'une des entreprises les plus durables au monde' par Corporate Knights, une organisation internationale de médias et de recherche, dans le cadre de son classement Global 100.



Classé 33e, ABB a considérablement amélioré son score par rapport au classement de l'année dernière.



Les entreprises du Global 100 représentent le top 1% des entreprises du monde en matière de performance de développement durable.

Pour établir ce classement, Corporate Knights a analysé de manière transparente jusqu'à 24 indicateurs de performance sur plus de 8000 entreprises.



'En tant qu'entreprise, notre objectif est d'être neutre en carbone d'ici 2030 et nos technologies de pointe permettront à nos clients de réduire leurs émissions et de préserver leurs ressources ', a déclaré Theodor Swedjemark, membre du comité exécutif d'ABB, responsable du développement durable.



