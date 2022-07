ABB : Ouvre un campus d'innovation au sein du siège social

(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir ouvert un nouveau campus mondial dédié à l'innovation et à la formation au siège de B&R (société du groupe ABB) à Eggelsberg, en Autriche, soit son centre mondial pour l'automatisation des machines et des usines.



Ce nouveau campus doit créer jusqu'à 1 000 emplois de haute technologie supplémentaires et comprend des laboratoires de R&D de classe mondiale, ainsi que des installations de formation pouvant accueillir jusqu'à 4 000 personnes par an en collaboration avec des universités.



ABB a investi 100 millions d'euros dans l'agrandissement du siège social de B&R.



Le nouveau campus est l'un des plus grands sites de production intégrée, de recherche et de formation en Europe centrale, avec actuellement environ 2400 employés, précise la société.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.