ABB : Optimisera la production de deux usines suédoises

(CercleFinance.com) - ABB annonce que la société Stora Enso lui a confié le soin d'optimiser l'efficacité de la production, grâce au système MES (Manufacturing Execution System), dans deux usines de carton suédoises.



Le système MES, poursuit ABB, permettra de rationaliser la planification de la production pour une capacité annuelle de 900.000 tonnes de carton d'emballage grand public. Également, ce système apporte une protection contre les menaces de cybersécurité.



'Le MES d'ABB fournit les éléments clés qui donneront à Stora Enso un avantage concurrentiel en permettant une plus grande efficacité et productivité des usines, ainsi qu'une plus grande flexibilité tout au long des processus de production', déclare Jyrki Juvonen, directeur du développement commercial, ABB Ability.



