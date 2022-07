ABB : Nouvelles solutions numériques avec Red Hat

(CercleFinance.com) - ABB et Red Hat s'associent pour fournir de nouvelles solutions numériques évolutives en périphérie industrielle et dans le cloud hybride.



ABB et Red Hat fourniront des solutions d'automatisation et de logiciels industriels ABB à l'intersection des technologies de l'information (IT) et des technologies opérationnelles (OT).



' La collecte, la gestion et l'analyse des données des installations industrielles sont essentielles pour améliorer l'efficacité des opérations tout en répondant aux besoins en matière de sûreté, de sécurité et de productivité ' indique le groupe.



' Cela leur donnera accès aux outils dont ils ont besoin pour intégrer l'informatique et l'OT à l'échelle de l'usine, tout en réduisant les risques et en optimisant les performances. ' a déclaré Bernhard Eschermann, directeur de la technologie chez ABB Process Automation.



