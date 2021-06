ABB : Nouveau programme de congé parental pour les salariés

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de ses efforts pour favoriser une culture plus diversifiée et inclusive, ABB annonce le lancement d'un congé parental 'non sexiste' de 12 semaines de congés payés pour l'aidant principal et de 4 semaines pour le second aidant.



L'idée de ce programme est de donner à chaque parent la possibilité de passer plus de temps avec son nouveau-né et de concilier au mieux carrière et responsabilités familiales, indique la société.



Ce programme mondial de congé parental s'inscrit dans la stratégie ' Global Diversity & Inclusion Strategy 2030 ' conduite par l'entreprise et entrera en vigueur d'ici le 1er janvier 2022, avec une mise en oeuvre pays par pays.



ABB précise bien sûr que si jamais la législation locale s'avérait plus avantageuse que les dispositions prévues par ABB, la législation locale s'appliquera.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.