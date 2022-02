ABB : Nouveau président pour le pôle E-mobility

(CercleFinance.com) - ABB annonce la nomination de Michael Halbherr en tant que président d'ABB E-mobility Holding AG, spécialiste des solutions de recharge pour véhicules électriques.



De nationalité suisse, Michael Halbherr a commencé sa carrière au Boston Consulting Group avant de rejoindre l'équipe de direction de Nokia, en tant que responsable de l'unité commerciale Services, puis de rejoindre HERE Technologies avant sa vente à un consortium d'entreprises automobiles allemandes.



Michael Halbherr est actuellement fondateur, investisseur et membre du conseil d'administration de plusieurs start-up technologiques, ainsi que membre du conseil d'administration de Vontobel Holding et de Zurich Insurance Group of Switzerland, indique ABB.





