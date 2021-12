ABB : Les objectifs de croissance et de marge revus en hausse

(CercleFinance.com) - ABB a relevé mardi ses objectifs financiers pour le moyen terme, une décision justifiée par l'amélioration de ses performances due à un recentrage sur les activités à plus forte croissance.



A l'occasion de sa journée d'investisseurs, le groupe d'ingénierie suisse a déclaré ce matin qu'il tablait sur une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 4% et 7% sur le cycle économique en cours, contre 3-5% jusque-là.



Dans son communiqué, ABB précise viser une croissance interne de l'activité allant de 3% à 5%, à laquelle devrait s'ajouter une croissance externe (par acquisitions) de l'ordre de 1% à 2%.



L'entreprise helvétique indique avoir également revu à la hausse sa prévision de marge opérationnelle (Ebita), désormais attendue à plus de 15% à partir de l'exercice 2023.



A titre de comparaison, le groupe prévoyait jusqu'ici une marge dans la partie haute d'un intervalle allant de 13% à 16%.



ABB explique son relèvement par la 'meilleure qualité' de ses revenus, qui proviennent désormais de marchés à forte croissance tels que les centres de données, l'agroalimentaire ou les véhicules électriques.



A ce titre, le groupe dit envisager d'introduire en Bourse sa filiale d'e-mobilité (chargeurs de VE pour la maison, chargeurs pour stations d'autoroute,...) à Zurich dans le courant du premier semestre 2022.



Toutes ces annonces n'avaient qu'un impact limité sur le cours de Bourse d'ABB, qui avançait d'environ 1,5% sur le SMI mardi matin.



Les analystes font remarquer que les perspectives dévoilées aujourd'hui étaient déjà bien intégrés par le consensus, qui prévoyait 4,8% de croissance organique sur la période 2022/2025.



