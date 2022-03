ABB : Les actionnaires approuvent toutes les résolutions

(CercleFinance.com) - Les actionnaires d'ABB approuvent toutes les résolutions lors de l'assemblée générale annuelle de 2022.



Les actionnaires ont validé la proposition de distribution d'un dividende de 0,82 CHF par action. Le paiement du dividende est prévu pour le 30 mars 2022. Les actionnaires ont également approuvé le rapport de gestion, les états financiers consolidés et les états financiers annuels pour 2021.



Peter Voser a été confirmé comme président du conseil d'administration de la société et tous les autres membres du conseil ont été réélus pour un nouveau mandat : Jacob Wallenberg, Gunnar Brock, David Constable, Frederico Fleury Curado, Lars Förberg, Jennifer Xin-Zhe Li, Geraldine Matchett, David Meline et Satish Pai.



