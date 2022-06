ABB : Le port de Toulon adopte la solution 'Shore Connection'

(CercleFinance.com) - ABBannonce que le port de Toulon a choisi sa technologie ABB Shore Connection, une solution clé en main de connexion électrique quai-navire destinée aux ferries et navires de croisières amarrés.



Cette solution inclut un système de stockage d'énergie terrestre qui permet de gérer les fluctuations de la demande d'énergie s'approvisionner auprès des sources d'énergie renouvelables émergentes.



Ce dispositif permettra ainsi de réduire les émissions polluantes et le bruit lors des escales, puisque les bateaux profiteront de la connexion électrique couperont par conséquent leurs générateurs diesel.



'Pour les armateurs, cela signifie des économies sur les coûts de carburant et de maintenance tout en passant à une énergie plus propre et plus durable', souligne ABB.



Les passagers des navires et les riverains ne seront plus dérangés par les vibrations causées par les groupes électrogènes. De surcroit, ils profiteront davantage de la quiétude et d'un air moins pollué. Et cela n'a rien d'anecdotique : le port de Toulon accueille près de 1300 escales de ferries et de navires de croisière chaque année, en plein coeur de ville.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.