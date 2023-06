ABB : Le Cloud au service du reboisement en Amazonie

(CercleFinance.com) - ABB fait savoir que le projet pilote entre ABB Robotics et l'organisation américaine à but non lucratif Junglekeepers a montré comment la technologie Cloud pourrait jouer un rôle pour un reboisement 'plus rapide, plus efficace et évolutif'.



ABB Robotics soutient Junglekeepers dans sa mission de protection de 55 000 acres de forêt amazonienne et d'inversion de la déforestation.



Dans une démonstration unique en son genre, un cobot (robot collaboratif) YuMi d'ABB a été installé dans une parcelle de la jungle amazonienne péruvienne pour automatiser les tâches essentielles du processus de plantation des graines.



Le cobot creuse un trou dans le sol, y dépose la semence, compacte le sol sur le dessus et le marque avec une étiquette à code couleur. YuMi permet à Junglekeepers de replanter chaque jour une superficie de la taille de deux terrains de football dans des zones nécessitant un reboisement.



