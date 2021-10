ABB : Le BPA chute de 85% au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - ABB annonce un chiffre d'affaires de 7 milliards d'euros au titre du 3e trimestre, soit une hausse de 4% en comparable, par rapport à la même période un an plus tôt.



L'EBIT trimestriel ressort à 852 M$, un chiffre multiplié par 12 par rapport au 3e trimestre 2020 (71 ME).



Le bénéfice net attribuable à ABB s'établit finalement à 652 M$, en recul de 86% par rapport au 3e trimestre 2020, soit un BPA de 0.33$ (-85%).



' Notre création de trésorerie a été très forte ce qui nous laisse une marge de manoeuvre suffisante pour soutenir la croissance organique, les acquisitions et récompenser les actionnaires ', a réagi Björn Rosengren, directeur général d'ABB.



Pour le 4e trimestre, ABB estime que la croissance du chiffre d'affaires devrait être globalement similaire à celle du 3e trimestre. Pour l'ensemble de l'exercice, la société anticipe une croissance de 6 à 8% du chiffre d'affaires, entravée par des contraintes d'approvisionnement en fin d'année.





