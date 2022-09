ABB : Lance une solution de cybersécurité améliorée

(CercleFinance.com) - ABB lance ABB Ability Cyber Security Workplace (CSWP), qui renforce la protection des infrastructures industrielles critiques en regroupant les solutions de sécurité d'ABB et de tiers sur une plateforme numérique simple et globale.



La nouvelle solution vise à combler le déficit actuel de compétences en matière de cybersécurité et à protéger les actifs industriels critiques.



En rendant les informations de cybersécurité plus accessibles et plus faciles à gérer, les ingénieurs et les opérateurs peuvent identifier et corriger les problèmes, réduisant l'exposition au risque.



