ABB : La propulsion Azipod va équiper un yacht Oceanco

(CercleFinance.com) - La société ABB annonce que sa technologie de propulsion électrique 'Azipod' équipera bientôt 'un super-yacht respectueux de l'environnement'.



En effet, ABB vient de passer un premier contrat avec Oceanco, constructeur néerlandais de yachts de luxe, portant sur l'installation de la technologie 'Azipod'. Le contrat porte sur la fourniture de deux 'Azipod' de 2,5 MW, et leurs commandes de propulsion.



Ce contrat 'ouvre la voie à une coopération plus large sur la propulsion électrique durable dans un marché qui devrait dépasser 10 milliards de dollars d'ici 2025', estime ABB.



'Nous sommes très heureux d'avoir conclu ce premier accord avec Oceanco et nous sommes impatients de collaborer à l'avenir. Nos deux sociétés partagent une philosophie de développement commercial durable qui constitue une base solide pour notre relation ', a déclaré Thomas Hackman, directeur du développement du marché des Superyachts chez ABB Marine & Ports.



