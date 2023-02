ABB : La présidente de Caterpilliar bientôt au conseil ?

(CercleFinance.com) - ABB annonce qu'à la suite d'un processus de sélection détaillé, son conseil d'administration proposera au vote la nomination de Denise C. Johnson (présidente du groupe Caterpillar), en tant que nouvelle membre du conseil d'administration, à l'occasion du la prochaine assemblée générale d'ABB qui se tiendra à Zurich (Suisse) le 23 mars.



ABB annonce par ailleurs le départ de Satish Pai qui quittera le conseil d'administration à cette même occasion.



Les actionnaires d'ABB voteront pour chaque personne candidate à l'élection au conseil d'administration lors de la prochaine assemblée générale annuelle de la société.



Les membres du Conseil candidats à la réélection sont : Peter Voser, Jacob Wallenberg, Gunnar Brock, David Constable, Frederico Fleury Curado, Lars Förberg, Jennifer Xin-Zhe Li, Geraldine Matchett et David Meline.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.