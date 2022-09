ABB : Investit dans une usine de chargeurs aux États-Unis

(CercleFinance.com) - ABB E-mobility annonce lancer la fabrication d'un nouveau site de production à Columbia, en Caroline du Sud. Cet investissement de plusieurs millions de dollars permettra d'augmenter la production de chargeurs pour véhicules électriques.



La nouvelle usine sera capable de produire jusqu'à 10 000 chargeurs par an, d'une puissance de 20 à 180 kW.



Cette opération s'appuie sur les activités de fabrication américaines existantes d'ABB E-mobility, qui produisent des chargeurs pour bus de transport en commun d'une puissance de 150 à 450 kW.



' Le besoin d'investissement dans le secteur de l'e-mobilité aux États-Unis n'a jamais été aussi important, car 18 millions de véhicules électriques devraient circuler sur les routes américaines d'ici 2030 ', déclare Bob Stojanovic, vice-président d'ABB E-mobility en Amérique du Nord.



Cette expansion de la production est la dernière d'une série d'annonces importantes d'ABB concernant les États-Unis, avec des investissements continus prévus pour 2024 et au-delà.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.