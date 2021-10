ABB : Investit dans la startup montréalaise BrainBox AI

(CercleFinance.com) - ABB annonce aujourd'hui un investissement dans BrainBox AI, une startup montréalaise qui fut l'une des premières à utiliser l'intelligence artificielle afin de réduire les coûts énergétiques et les émissions de carbone des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) des bâtiments commerciaux.



Cet achat s'inscrit donc dans l'ambition d'ABB de ' rendre les bâtiments plus intelligents, plus sûrs et plus sécurisés tout en améliorant l'efficacité énergétique et en réduisant les émissions de carbone '.



Les détails financiers de l'investissement n'ont pas été divulgués.





