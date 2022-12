ABB : Investit dans la start-up Tallarna

(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir investi dans Tallarna, une start-up britannique spécialisée dans les technologies climatiques, dans le but de développer son portefeuille de solutions technologiques faciles à utiliser pour la gestion de l'énergie.



En utilisant des analyses de données alimentées par intelligence artificielle, Tallarna a développé une approche innovante des projets de décarbonation. Une plateforme unique informe les clients de la viabilité des solutions d'optimisation énergétique, des garanties de performance offertes et de la possibilité de financements tiers.



' Nous avons besoin d'une technologie capable d'aider les décideurs à identifier clairement les priorités, de proposer des modèles de financement plus simples ', explique Giampiero Frisio, président de la division Smart Power d'ABB.



' Notre logiciel rend la décarbonation à grande échelle financièrement viable en convertissant les risques techniques en risques financiers, c'est-à-dire en transformant les projets d'optimisation en actifs financiers pour les investisseurs ', ajoute Tim Meanock, directeur général et cofondateur de Tallarna.



