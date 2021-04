ABB : Important contrat avec Astilleros Gondán

(CercleFinance.com) - ABB annonce la signature d'un contrat majeur avec le constructeur naval espagnol Astilleros Gondán, afin de fournir une solution d'alimentation entièrement électrique à dix nouveaux ferries de passagers urbains évoluant sur les eaux du Tage, à Lisbonne (Portugal).



Ces dix nouveaux ferries seront exploités par la compagnie de ferry publique Transtejo, SA et remplaceront la flotte existante lorsqu'ils entreront en service entre 2022 et 2024.



Le projet de renouvellement de la flotte représente un engagement important des urbanistes de Lisbonne pour accélérer l'introduction de solutions de transport public sans émissions.



Les détails financiers du contrat n'ont pas été divulgués.





