ABB : Gestion de flotte VE en temps réel avec AWS

(CercleFinance.com) - ABB et Amazon Web Services (AWS) ont annoncé une collaboration pour développer conjointement une solution numérique basée sur le cloud pour la gestion de flotte en temps réel des véhicules électriques (VE).



' La solution permettra d'optimiser l'utilisation efficace des VE et d'accélérer l'électrification des flottes de transport, en aidant les opérateurs du monde entier à maintenir une continuité d'activité à 100 % au fur et à mesure qu'ils passent à l'électricité ' indique le groupe.



La nouvelle plate-forme devrait être lancée au second semestre 2021.



' Elle offrira une expérience utilisateur sur mesure dans une plate-forme à vue unique. Du point de charge EV au tableau de bord des données de flotte, il rendra la gestion du parc de véhicules électriques plus efficace et maximisera la fiabilité ' rajoute le groupe.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.