ABB : Fait don de chargeurs rapides à la ville de Rome

(CercleFinance.com) - Alors que le championnat du monde de Formule E fera étape ce week-end à Rome, ABB, partenaire-titre officiel du championnat, a annoncé qu'il ferait don de chargeurs rapides DC Terra 124 à la ville dans le cadre de son engagement continu à bâtir un avenir plus durable.



Ces chargeurs rapides sont capables de charger deux véhicules simultanément et sont entièrement compatibles avec les véhicules électriques actuels et futurs, indique ABB.



Par ailleurs, la société annonce avoir entrepris les travaux de construction de sa nouvelle installation à San Giovanni Valdarno.



Ce site de 16 000 m² devrait être opérationnel d'ici la fin de l'année et servira de centre d'excellence mondial et de site de production pour l'infrastructure de recharge des véhicules électriques.



